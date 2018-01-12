"Halkbank'a ceza gelirse öder"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Halkbank'a ABD'den bir ceza gelmesi halinde bunu bankanın ödeyeceğini, Hazine'nin borçlanma tercihlerinin Halkbank süreci ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde Hazine'nin 'fazladan borçlanmasının Halkbank'a gelebilecek bir ceza için hazırlık olduğu' iddialarının temeli olmadığını ve 2018 yılının ilk çeyreğinde Hazine'nin her zamankinden daha fazla bir iç borç geri ödemesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Enflasyonda gelinen nokta, küresel birtakım belirsizlikler bütün bunların Hazine'nin borçlanma maliyetlerine orantısız bir şekilde yansımasını engellemek amacıyla önden biraz yüklemeli bir borçlanma politikası yürüttük. Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız biz."

##$HABER_1443339$##

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Şimşek, "Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz" sözlerinde maksadının likidite desteği olduğunu belirterek sözlerini söyle sürdürdü:

"Dolayısıyla çok yüklü bir ceza gelecek de buna önceden hazırlık, gibi bir düşünce yok. Hazine'nin güçlü nakit tutmasının ne Halkbank'a ile ilişkisi var ne de geçmişte iddia edildiği gibi erken seçimle ilgisi var. Tamamen yılın ilk çeyreğinde çok yüklü Hazine'nin borç geri ödemeleri var. Hazine'nin borçlanma faizinde aşırı oynaklığın önüne geçmek için."

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Hakan Atilla, 'İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan' suçlu bulundu.

Atilla'nın sanık olarak yargılandığı ve New York'ta görülen davada jüri heyeti Atilla'yı, ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu. Davada nihai karar 11 Nisan'da yargıç tarafından verilecek.

Dava sürecinde, basında Halkbank'ın da aralarında yer aldığı bazı bankalara ceza gelebileceği haberleri basında yer almış ancak yetkililer haberi yalanlamıştı.

Ardından ekonomi yönetimi bankacılık sistemi bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında gerekli tedbirleri alacaklarını açıklamıştı.

Etiketler