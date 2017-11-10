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Pegasus'tan yüzde 121 kâr

10.11.2017 - 08:32

Pegasus'un üçüncü çeyrek net kârı yüzde 121 arttı.

Pegasus'un üçüncü çeyrek net kârı yüzde 121 artışla 536.8 milyon lira olurken; şirket güçlü finansal sonuçların ardından yıl sonu hedeflerinde yukarı revizyona gitti. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrekte gelirleri ise yüzde 50 artışla 2.05 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Pegasus, yatırımcı sunumunda yer alan yılsonu beklentilerini yukarı revize ederken; yüzde 11-13 olarak öngörülen yolcu büyümesini yüzde 12-14'e, yüzde 21-22 olan EBITDAR marjı öngörüsünü de yüzde 23-24'e yükseltti.

Şirket iç ve dış hat yolcu doluluk oranı beklentilerini de yukarı çekti.


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