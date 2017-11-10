Fed aralık ayında faiz artırır mı?

San Francisco Fed Başkanı Williams, Aralık toplantısında faiz artırımına gidilmesini ve 2018 yılında üç atırım daha beklediğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımına gidilmesini ve 2018 yılında da üç faiz artırımı daha beklediğini söyledi. Williams, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, ABD'de faizin yüzde 2.5 civarında "normal bir seviyeye" döneceğini kaydetti.

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Williams, yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "politika kararlarımız ve stratejide güçlü bir görüş birliğine ulaşmamızı sağlamaya" devam edeceğini sözlerine ekledi.