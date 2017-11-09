Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 Kasım ile biten haftada 8 milyar 969 milyon 525 bin lira azalarak 1 trilyon 697 milyar 81 milyon 61 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 3 Kasım ile biten haftada 8 milyar 969 milyon 525 bin liralık azalış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 697 milyar 81 milyon 61 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,53 azaldı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,38 azalışla 946 milyar 320 milyon 622 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat da yüzde 0,11 düşüşle 674 milyar 837 milyon 626 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 3 milyar 556 milyon dolar azalarak 191 milyar 47 milyon dolara geriledi. Bunun 179 milyar 141 milyon doları mevduat bankaları ve 11 milyar 906 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 804 milyon dolarını yurt içinde yerleşikler ve 5 milyar 396 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 25 milyar 941 milyon dolar oldu.

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 artışla 372 milyar 682 milyon 457 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,19 artışla 329 milyar 319 milyon 673 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,02 artarak 110 milyar 38 milyon 298 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 872 milyon 386 bin lirası konut, 5 milyar 870 milyon 405 bin lirası taşıt ve 190 milyar 939 milyon 666 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 3 Kasım ile biten haftada 2 milyar 931 milyon 800 bin lira artarak 1 trilyon 997 milyar 633 milyon 641 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,72 artış gösterdi.

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