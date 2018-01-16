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Pegasus yolcu sayısını artırdı

16.01.2018 - 09:35

Pegasus'un 2017'de yolcu sayısı yüzde 15.2, doluluk oranı 6.1 puan arttı.

Pegasus, 2017 yılına ilişkin yolcu istatistiklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam yolcu sayısı yüzde 15.2 artışla 27.82 milyona çıktı. Aynı dönem iç hat yolcu sayısı yüzde 10.5 artışla 16.89 milyon, dış hat yolcu sayısı yüzde 21.7 artışla 10.45 milyon oldu.

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Açıklamada, 2017'de doluluk oranının 6.1 puan artışla yüzde 84.6, koltuk sayısının yüzde 7 artışla 32.88 milyon olduğu bildirildi.


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