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Aselsan'a dev sipariş

16.01.2018 - 09:37

Aselsan'a milli uzun menzilli savunma sistemi projesinde 2 milyar lirayı aşan pay düştü.

Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı milli uzun menzilli savunma sistemi projesi için imzalar atıldı. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE ile kurduğu iş ortaklığının 15 Ocak'ta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Sözleşme kapsamında Aselsan'ın toplam payı cari kurlardan 2,2 milyar liraya ulaşıyor. Şirketin payı 869 milyon lira ve 279,2 milyon euro tutarında.

Aselsan, teslimatlarını 2021 yılında gerçekleştirecek.

Şirket, 2017'de yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş almıştı.


Etiketler

  • ASELSAN
  • SSM
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