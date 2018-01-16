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Aralıkta 582 yatırım teşvik belgesi verildi

16.01.2018 - 09:31

Ekonomi Bakanlığınca geçen aralık ayında 582 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Aralık 2017 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aralık ayında 582 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 834 milyon 294 bin 22 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 25 bin 55 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde, sabit yatırım tutarı 723 milyon 104 bin 548 lira olan ve bin 145 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 46 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 


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