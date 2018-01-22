PAL Express'in yüzde 15'i 1 dolara PTT’nin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express şirketinin yüzde 15'lik hissesinin, 24 Ekim 2017'de imzalanan ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığı PTT AŞ'ye devredildiğini belirtti.

Dün yapılan imza töreninde Türk Hava Yolları (THY) ile dünyadaki yaygın hizmet ağını arkasına alacak şekilde iş birliği yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express ile geçen yıl satış acenteliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında PAL Express ve THY aracılığı ile Uzakdoğu'dan gerek ülkemiz gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret gönderilerinin en hızlı ve uygun şartlarda taşınması sağlandı. Bu hizmet sayesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabulü ve üçüncü ülkelere transit geçişi gerçekleşti. Bu taşımalar bu yıl hizmete alacağımız İstanbul Yeni Havalimanı ile katlanarak artacak. Toplamda 133 milyon 839 bin 884 lira ciro elde edildi. Buradan elde edilen kar ise 14 milyon liranın üzerinde.”

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PTT 7’NCI OLDU

Arslan, bu ortaklık sayesinde PTT’nin uluslararası e-ticaret gönderilerinin taşınması ve tesliminde 67 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldiğini dile getirerek “Bu ortaklığı bir adım daha ileriye taşıyoruz. 24 Ekim 2017'de iki kurum arasında imzalanan ek protokol kapsamında, PAL Express şirketinin yüzde 15’lik hissesi sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığında PTT'ye devredilmiş oluyor. PTT, PAL Express'in kabiliyetlerinden yararlanarak, Uzakdoğu'da ve dünyada daha farklı ve önemli işler yapabilir hale gelecek. PAL Express de PTT gibi dünya çapında söz sahibi posta idaresiyle iş birliği yapabilecek. Bununla gerek ülkemizde gerek dünyada daha fazla iş yapabilir hale gelecek. Böylece PTT ile Türkiye'yi de e-ticarette taşımacılık hub'ı haline getiriyoruz.”