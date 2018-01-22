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Hazine 3,7 milyar lira borçlandı

22.01.2018 - 15:54

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 722,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,24, bileşik faiz yüzde 12,61 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 877 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 853,5 milyon lira, net satış 852,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 460 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 930 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 965 milyon liralık satış yapıldı.

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Diğer ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Nominal teklifin 1 milyar 645 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 598 milyon lira, net satış 584,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 201,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 660,4 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 722,1 milyon lira borçlandı. 


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