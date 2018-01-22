Enerjisa halka arzında fiyat belli oldu

Enerjisa Enerji için 6,25-7,50 lira aralığından talep toplanacak.

Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimi, Enerjisa Enerji halka arzında 6,25-7,50 lira aralığından talep toplanacak. Şirketin yüzde 20'sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek ayrıca 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek.

Bu da ek satış dahil 389 milyon dolar ila 466 milyon dolarlık bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Bu da cari kurdan 1,48 milyar lira ila 1,78 milyar lira aralığında bir büyüklüğe denk geliyor.

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Hacı Ömer Sabancı Holdi̇ng AŞ ile Alman E.ON şirketinin yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa'nın halka arzı ortakların eş miktarda hisse satışıyla gerçekleşecek.

8 ŞUBAT'TA TAHTASI AÇILACAK

E-posta ile geçen bilgilere göre nihai fiyatların 5 Şubat'ta belli olması ve hisselerin "ENJSA" kodu ile 8 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz süreci Ak Yatırım, Citi, HSBC, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch tarafından yürütülüyor.