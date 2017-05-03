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Otomotiv sektöründe daralma sürüyor

03.05.2017 - 15:39 | Son Güncelleme : 03.05.2017 - 16:46

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisan ayında yüzde 10,5 küçülürken yılın ilk 4 aylık dönemindeki daralma ise yüzde 8,5 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 232 bin 78 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı dört aylık dönemde 253 bin 373 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 84 bin 887 adet olan 2016 yılı nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 10,48 oranında daralarak 75 bin 988 adete geriledi.

EN YÜKSEK DARALMA OTOMOBİL SATIŞLARINDA

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Otomobil satışları ise 2017 yılı ilk dört aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 10,12 oranında azalarak 173 bin 961 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 193 bin 539 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 azalarak 58 bin 117 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 59 bin 834 adet satış gerçekleşmişti. Nisan ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,61 azaldı ve 57 bin 998 adet oldu. Geçen sene 65 bin 618 adet satış gerçekleşmişti.

DÜŞÜŞ HAFİF TİCARİYE DE YANSIDI

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 azalarak 58 bin 117 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 59 bin 834 adet satış gerçekleşmişti. Nisan ayında ise hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,64 azaldı ve 17 bin 990 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19 bin 269 adet satış yaşanmıştı.

799 ADET HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

2017 yılı nisan sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 10,2 azalış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 11,9 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 46,5 azalış izlendi. 2017 yılı nisan sonunda 6 adet elektrikli ve 799 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

OTOMOTİK ŞANZIMANDA ARTIŞ YAŞANDI

2017 yılı nisan sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 71 bin 385 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,83’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,76’ya yükseldi.

YÜZDE 85'İ DÜŞÜK VERGİLİ ARAÇLAR

2017 yılı nisan sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,71’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,93 pay alan C (90.335 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 49.04 pay, 85.307 adet) oldu.

2017 yılı nisan sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,03 pay ile van (40.119 adet), ardından yüzde 12,67 pay ile kamyonet (7.366 adet), yüzde 9,84 pay ile pick-up (5.719 adet) ve yüzde 8,45 pay ile minibüs (4.913 adet) yer aldı.


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