"Enflasyonda tepe noktası henüz görülmedi"

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Nomura enflasyonun mayısta tepe noktayı görmesini beklerken, Goldman Sachs, tepe nokta için 3. çeyreği işaret etti.

Nisan ayında yüzde 1,30 artması beklenen TÜFE, yüzde 1,31 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,87'ye çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün açıklanan rakamları değerlendiren Goldman Sachs ve Nomura, enflasyonda tepe noktanın henüz görülmediğini savundu. Goldman, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek kalmasını beklerken, Nomura TCMB'nin geçtiğimiz günlerde GLP faizini yükseltmesinin nedeninin enflasyon sonucuyla belli olduğunu ifade etti. Goldman'ın yıl sonu tahmini yüzde 10,50 iken, Nomura'nın daha iyimser bir şekilde 9,5 oldu.

NOMURA: TEPE NOKTA MAYISTA GÖRÜLECEK

Nomura, enflasyonun nisan ayında tepe yaptığına tam ikna olmadıklarını, gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonda tepe noktanın mayıs ayında gerçekleşeceği anlamına geliyor olabileceğini bildirdi.

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"Bunun ötesinde, enflasyonun baz etkisiyle birlikte aralık ayına kadar yüzde 10-11,5 aralığında dalgalanmasını bekliyoruz" ifadelerine kullanan Nomura, aralık ayında ise enflasyonun yüzde 9,5'e düşmesini beklediklerini vurguladı.

'FAİZ ARTIRIMININ NEDENİNİ ORTAYA KOYDU'

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının TCMB'nin geçtiğimiz hafta yaptığı sürpriz faiz artırımının nedenini ortaya koyduğunu belirten Nomura, yüzde 12,25'e yükseltilen marjinal fonlama faizinin TCMB'ye haziran ayındaki PPK toplantısına kadar gerektiğini likiditeyi sıkıştırmak için alan bıraktığını ifade etti.

Nomura, "Haziran ayındaki toplantıya kadar TCMB, mayıs ayı enflasyon rakamını görecek. Enflasyonun tepe yapması, çekirdek enflasyonda bir düşüş ile bir araya gelir ise, ortalama fonlama maliyetinde yavaş yavaş bir gevşetme için gerekçe sağlayabilir" değerlendirmesini yaptı.

GOLDMAN: 3. ÇEYREKTE YÜZDE 13 İLE ZİRVE YAPACAK

Goldman Sachs, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesini ve oynaklığın sürmesini beklediğini bildirdi.

Enflasyonun ikinci çeyrek içinde yüzde 12 seviyesinin üzerine çıkacağı tahminini tekrarlayan ve yüzde 12 seviyesinin üzerinde hareketin 3. çeyrekte de devam edeceğini tahmin eden Goldman Sachs, 3. çeyrekte enflasyonun yüzde 13 civarında tepe yapacağını öngördü.

Bununla birlikte kurdaki zayıflığın fiyatlara etkisinin zayıflamakta olduğunu belirten Goldman Sachs, aralık ayında enflasyonun yüzde 10,5 sevilesine düşmesini beklediklerini vurguladı.

Yayınladığı raporda ABD Doları/Türk Lirası paritesi için gelecek 12 aya yönelik beklentilerinin 4,0 olduğunu ancak bu tahminlere yönelik risklerin aşağı yönlü gördüklerini belirten Goldman Sachs, Türk Lirası'nın güçlenmesi halinde enflasyon tahminleri için de risklerin aşağı yönlü olacağını ifade etti.