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İşte yabancı ekonomistlerin Fed beklentileri

03.05.2017 - 14:08

Moody's Analytics Direktörü Sweet, "FOMC toplantısı olaysız geçecek. Faiz oranında, bilançoda veya sözle yönlendirmede herhangi bir değişiklik olmayacak" şeklinde kaydetti. Fed'in para politikasına yön veren organı FOMC'nin karar metni, Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak.

ABD'li ekonomistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün bitecek toplantısından piyasaları "şaşırtacak" bir sonuç çıkmayacağını belirtti. Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed’in, faiz oranını mart toplantısında yüzde 0,75-1 aralığına yükselttikten sonra ara vermesinin kademeli normalleşme söylemiyle örtüşeceğini söyledi.

Sweet, "FOMC toplantısı olaysız geçecek. Faiz oranında, bilançoda veya sözle yönlendirmede herhangi bir değişiklik olmayacak." dedi. 

FED, İLK ÇEYREKTEKİ ZAYIFLIĞI GÖRMEZDEN GELECEK

Ryan Sweet, FOMC üyelerinin ekonomik değerlendirmelerinde ilk çeyrekte yaşanan zayıflığa karşın önemli bir değişiklik olmadığını ve Fed yetkililerinin "ilk çeyrekteki zayıflığı geçici faktörlerden kaynaklandığı için görmezden geleceğini" söyledi.

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GSYH verilerinin ekonominin gücünü doğru şekilde ölçmediğini savunan Sweet, Fed Başkanı Janet Yellen'ın geçen aylarda yaptığı benzer açıklamaları anımsattı. 

FED, KENDİSİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAZ

Moody's Analytics Direktörü Sweet, FOMC karar metninde bir sonraki toplantıya yönelik sinyal verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Vadeli işlemler, haziranda faiz artırılmasına halihazırda yüzde 70 olasılık veriyor. Bu nedenle karar metninde haziranda faiz artırmayı garantileyen güçlü bir dil kullanılacağını düşünmüyorum. Bence piyasa beklentileri şu an tam istedikleri seviyede seyrediyor. O zamana kadar beklentileri daha fazla yükselterek istedikleri yere getirebilirler. Biz de haziran toplantısından hemen önce bu görüşmeyi yaptığımızda 'kesin sonuç faiz artışı' diyebiliriz. Buna karşın 6 hafta içinde pek çok gelişme yaşanabilir. Bu nedenle Fed'in, bugün yayınlanacak FOMC karar metninde haziran toplantısına işaret ederek kendisini köşeye sıkıştırmayacağını düşünüyorum."

FED HAZİRANDA FAİZ ARTIRACAK

Moody's Analytics’in, Fed'in haziranda faiz artırmasını beklediğini ifade eden Sweet, "Haziranda faiz artıracaklarını düşünüyoruz. Fed, sıkılaştırma dönemlerinde sürpriz yapmayı sevmiyor ve eğer beklenmeyen bir şok, jeopolitik gelişme ya da ekonomik verilerde ani bir kötüleşme olmazsa haziranda muhtemel faiz artırır." dedi.

Toplantıda bilançonun ne zaman ve nasıl küçültülmeye başlanacağıyla ilgili canlı bir tartışma yaşanacağı öngörüsünde bulunan Sweet, Fed'in, yeniden yatırım programını azaltarak küçültmeye başlayacağını düşündüğünü, bu sürecin bu yılın sonunda ya da 2018'in başında başlayacağı görüşünü taşıdığını kaydetti.

Ryan Sweet, FOMC’nin, iki günlük toplantısında, yeni ABD yönetiminin mali politikalarını da masaya yatırdığını belirterek, "Mali politikalar, FOMC’nin kapalı kapılar ardında yapılan toplantısında muhtemelen büyük bir tartışma konusuydu. Ancak karar metninde bu başlığa değinmeleri büyük sürpriz olur. 3 hafta sonra yayınlanacak tutanaklar, bu tartışmalara ışık tutabilecek." ifadelerini kullandı.

KARAR METNİNDE UFAK DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan da FOMC’nin mayıs toplantısında faiz artırmayacağını ifade ederek, "Fed bugün faiz artırmayacak. Çünkü üst üste faiz artırmak, verdikleri kademeli sıkılaştırma mesajına ters düşer." dedi.

FOMC karar metninde büyük değişiklik beklemediğini, buna karşın bazı ufak değişikliklere yer verilebileceğini kaydeden O’Sullivan, şöyle devam etti:

"Benim özellikle takip edeceğim şeylerden birincisi, ilk çeyrekte yaşanan tüketim kaynaklı yavaşlamayı ne ölçüde göz ardı edecekleri olacak. Ben iş gücü piyasasında süren iyileşmeye ve düşen işsizlik oranına ağırlık vererek ilk çeyrekteki yavaşlamayı çok önemsemediklerini ima edebileceklerini düşünüyorum."

O’Sullivan, Fed’in, iş gücü piyasasındaki iyileşmeye ilaveten tüketimin genel olarak olumlu bir eğilime sahip olduğunu vurgulayabileceğini söyledi.

O’Sullivan, FOMC karar metninde dikkat edilmesi gereken diğer noktaların enflasyon, kısa vadeli riskler ve bilançoya yönelik değerlendirmeler olduğunu, buna karşın bu başlıklara yönelik önemli bir değişim beklemediğini kaydetti.

İŞSİZLİĞİN AŞIRI DÜŞMESİNDEN ENDİŞELENİYORLAR

Jim O'Sullivan, Fed yetkililerinin FOMC toplantısında işsizlik oranındaki gerilemeyi tartışacakları öngörüsünde bulunurken, şu görüşleri dile getirdi:

"Bazı Fed yetkilileri, işsizlik oranındaki gerilemenin sona erdiğine dair hiçbir işaretin olmadığından ve işsizliğin aşırı düşmesinden endişeleniyor. Açıklanan son işsizlik oranı, tam istihdam tahminlerinin yüzde 2 puan altında geldi ve aşağı yönlü trendin sona erdiği net değil. FOMC’nin medyan tahminleri, işsizlik oranının düşmeyi hemen sonlandıracağını varsayıyordu. Üyeler, işsizlik oranının önümüzdeki 3 yıl boyunca yüzde 4,5'ten aşağı inmeyeceğini öngördüler."

Fed yetkililerinin enflasyon konusunda kaygı duymasını gerektirecek bir durum olmadığını düşündüğünü ifade eden O'Sullivan, ücret baskısının, sıkılaşan iş gücü piyasası nedeniyle giderek artacağına dair yeterli kanıt olduğunu söyledi.

O'Sullivan, Fed’in, mayıs toplantısını pas geçtikten sonra haziranda faiz artırmasını beklediğini bildirdi.


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