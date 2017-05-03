Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 10 bine yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2010 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı bin 49, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 8 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2011'de bin 499'a, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 16 milyar 430 milyon lira oldu.

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Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2012'de 2 bin 308'e, 2013'te 3 bin 652'ye, 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 2012'de 18 milyar 634 milyon lira, 2013'te 34 milyar 270 milyon lira, 2014'te 39 milyar 38 milyon lira ve 2015'te 55 milyar 333 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın sonunda sayısı 7 bin 32 olarak kaydedilen yurt dışı yerleşik milyonerlerin, bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon lira oldu.

3 AYDA 2 BİN 325 KİŞİ ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 325 kişi daha arttı. Mart sonu itibarıyla 9 bin 357'ye ulaşan yurt dışındaki milyonerlerin hesaplarındaki para miktarı da 64 milyar 670 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki 64 milyar 670 milyon lirasının 6 milyar 26 milyon lirası yerel para, 58 milyar 371 milyon lirası yabancı para, 273 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

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