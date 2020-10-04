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Otomotiv pazarının lideri belli oldu

04.10.2020 - 11:04
Otomotiv pazarının lideri belli oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

SATIŞ ADETLERİNDE İLK 5 MARKA

Bu yılın 9 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 67 bin 201 adetle Renault ve 55 bin 673 adetle Ford takip etti.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), 43 bin 333 adetle dördüncü ve Peugeot, 25 bin 764 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞINDA İLK 3 DEĞİŞMEDİ

Ocak-eylül döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 65 bin 542 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 57 bin 470 adetle Fiat ve 33 bin 326 adetle VW izledi.

Toyota, bu dönemde 23 bin 355 adetle dördüncü, Peugeot da 22 bin 35 araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 9 aylık dönemde 39 bin 833 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 29 bin 796 adetle Fiat,10 bin 7 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Mitsubishi, 3 bin 962 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü ve Peugeot da 3 bin 729 adetle beşinci oldu.

EN BÜYÜK PAY VERGİ ORANLARI DÜŞÜK OLAN ARAÇLARIN

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlerine göre, eylül sonunda pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı.

BENZİNLİ SEDAN OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla yine Sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,9 payla SUV ve yüzde 24,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Eylül sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 ve dizel otomobil satışları 158 bin 59 adetle yüzde 40,7 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 15 bin 781 adetle yüzde 4,1 oldu. Ayrıca, bu dönemde 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satıldı.


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