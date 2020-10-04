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Kanuni sondaj gemisi 2021’de Karadeniz’de

04.10.2020 - 10:57
Kanuni sondaj gemisi 2021’de Karadeniz’de | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, “Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi sahasını gezen Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la helikoptere binerek proje alanındaki çalışmaları inceledi. Ziyaretin ardından AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

YENİ MÜJDE GELEBİLİR

O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğal gaz miktarının duruma göre yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Dönmez, “Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz; inşallah yeni müjdeler gelir” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. İnşallah 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.”

ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Kentte yapımı devam eden Filyos Projesi'nden de bahseden Bakan Dönmez, projenin, hükümetin Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını söyledi. Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez, “Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı” dedi. Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı’ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek, limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını belirten Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını dile getirdi.


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