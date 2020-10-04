Sosyal medya devlerine son ikaz | Ekonomi Haberleri

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; sosyal ağ sağlayıcıları hakkında usul ve esasları düzenleyen karara göre sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorunda olacak. Bu temsilci, adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve talepleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Ayrıca kişiler tarafından kanun kapsamında yapılacak başvuruları yanıtlayacak. Şirketler yetkili kişi atamamaları halinde bir dizi yaptırımla karşılaşacak.

CEZASI 10 MİLYON

Şirketler temsilci atamadıkları ilk bir ay için 10 milyon, ikinci bir aylık sürede de atanmaması halinde 30 milyon lire cezayla karşılaşacak. Buna rağmen temsilci atanmazsa, BTK Başkanı kararıyla, Türk şirketlerinin söz konusu sosyal medya sitesine reklam vermesi yasaklanacak. Bu şirkete para transferi yapılamayacak ve karar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Reklam yasak kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek. Hakim kararı bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.

HAK İHLALİ

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından şirkete 5 milyon lira para cezası verilecek. Yine raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara da, 10 milyon lira ceza verilecek. Suçların tekrarı halinde cezalar katlanacak.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, sosyal medya şirketlerinin Avrupa ve Amerika’da alınan yargı kararlarına riayet ederken, Türk yargısının kararlarını uygulamamalarının, vatandaşların hak ve hukukunun ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirten Ergün, yaptırımları desteklediklerini ifade etti.

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