‹ Önceki Haber İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor Sonraki Haber › Kanuni sondaj gemisi 2021’de Karadeniz’de Kanuni sondaj gemisi 2021’de Karadeniz’de

Sosyal medya devlerine son ikaz

04.10.2020 - 10:53
Sosyal medya devlerine son ikaz | Ekonomi Haberleri

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; sosyal ağ sağlayıcıları hakkında usul ve esasları düzenleyen karara göre sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorunda olacak. Bu temsilci, adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve talepleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Ayrıca kişiler tarafından kanun kapsamında yapılacak başvuruları yanıtlayacak. Şirketler yetkili kişi atamamaları halinde bir dizi yaptırımla karşılaşacak.

CEZASI 10 MİLYON

Şirketler temsilci atamadıkları ilk bir ay için 10 milyon, ikinci bir aylık sürede de atanmaması halinde 30 milyon lire cezayla karşılaşacak. Buna rağmen temsilci atanmazsa, BTK Başkanı kararıyla, Türk şirketlerinin söz konusu sosyal medya sitesine reklam vermesi yasaklanacak. Bu şirkete para transferi yapılamayacak ve karar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Reklam yasak kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek. Hakim kararı bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.

HAK İHLALİ

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından şirkete 5 milyon lira para cezası verilecek. Yine raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara da, 10 milyon lira ceza verilecek. Suçların tekrarı halinde cezalar katlanacak.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, sosyal medya şirketlerinin Avrupa ve Amerika’da alınan yargı kararlarına riayet ederken, Türk yargısının kararlarını uygulamamalarının, vatandaşların hak ve hukukunun ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirten Ergün, yaptırımları desteklediklerini ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.145 Değişim: 0,13% Hacim : 20.205 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.138 02.10.2020 Yüksek 1.150
Açılış: 1.139
7,7580 Değişim: 0,15%
Düşük 7,7250 03.10.2020 Yüksek 7,7882
Açılış: 7,746
9,0966 Değişim: -0,01%
Düşük 9,0459 03.10.2020 Yüksek 9,1311
Açılış: 9,0977
473,90 Değişim: -0,13%
Düşük 469,94 02.10.2020 Yüksek 479,41
Açılış: 474,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.