Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında enflasyonun yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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