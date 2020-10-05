‹ Önceki Haber Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

05.10.2020 - 09:19
Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar geçen haftaki karışık görünümün ardından yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmeler, geçen hafta pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aşarken, Avrupa tarafında tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler ise, risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artsa da beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki oylama ve Trump'ın tavrına ilişkin belirsizliğin devam etmesi de New York borsasının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 93,5-94,0 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları şimdilik bölgesel de olsa sert tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI) başta olmak üzere verilerin, ekonomideki toparlanmanın yavaşlasa da devam ettiğine işaret etmesi ile haftalık bazda ortalama yüzde 2'ye yakın değer kazanan Avrupa borsaları, cuma günü ise karışık bir seyir izledi.

Haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.

Bugün, Trump'ın taburcu edilebileceği yönündeki haberlerle pozitif seyreden Asya piyasalarında, Brent petrolün varil fiyatı yükseldi, altının ons fiyatı geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı. Geçen haftayı 7,7582'den tamamlayan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, hafta genelinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE
10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.00 Avro bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi ağustos ayı perakende satışlar
16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat dışı endeks


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.164 Değişim: 0,29% Hacim : 2.991 Mio.TL Son veri saati : 10:29
Düşük 1.163 06.10.2020 Yüksek 1.167
Açılış: 1.165
7,7490 Değişim: -0,20%
Düşük 7,7419 06.10.2020 Yüksek 7,7677
Açılış: 7,7646
9,1348 Değişim: -0,15%
Düşük 9,1224 06.10.2020 Yüksek 9,1686
Açılış: 9,1489
476,00 Değişim: -0,37%
Düşük 475,92 06.10.2020 Yüksek 477,95
Açılış: 477,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.