Otomobile kur zammı gelecek mi?

Otomotiv markalarının yöneticilerine göre, kur artışları nedeniyle 2017 model araçlarda yüzde 20'ye varan zam olacağı iddiaları gerçekçi değil.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, geçen aylardaki kur artışlarının otomobil fiyatlarına zaten her ay küçük küçük yansıtıldığını ifade etti.

Bozkurt, "Öyle büyük bir zam olacağını sanmıyorum. Marka ve modele göre değişmekle birlikte fiyatlar aylık ortalama yüzde 2-3 artışla kuru yakalamaya çalışıyor. Olacaksa bu tarz bir artış olur. Yüzde 20 artış olacağını söylüyorlar ama böyle bir şeye çok ihtimal vermiyorum." diye konuştu.

Sektör olarak toplu bir fiyat ayarlaması yapmanın zaten kanuna da aykırı olduğunu belirten Bozkurt, "Öyle 'yüzde 20 artış olacak' gibi beklenti gerçekçi değil." dedi.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Bozkurt, otomotiv pazarının bu yılın ilk 3 ayında beklentileri doğrultusunda yüzde 10 düzeyinde daraldığına değinerek, "Şu anda pazarda filo satışları ağırlık kazanmaya başladı. Böyle olunca da markaların karlılıkları çok düşüyor. Bu, markaları biraz zorlayacak gibi görünüyor bu sene." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Haydar Bozkurt, bu yıl otomotiv pazarında yüzde 10-15 düzeyinde küçülme olacağı tahminlerinin devam ettiğini söyledi.

Birçok sektörde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri gerçekleştiğini, otomotiv sektöründe de bu yönde bir beklentinin konuşulduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ama ilgili bakanlar net olarak 'şu anda böyle bir beklenti içinde olmayın' dedi. Bence de bu yönde bir beklenti içinde olmak yanlış. Daha 3 ay önce vergiler değişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılacağını zannetmiyorum. Biz artık önümüze bakacağız. Vergi indirimi, hurda indirimi gibi beklentilerle vakit kaybetmeye gerek yok. Yeni senaryomuz, yeni fotoğrafımız bu. Yeni kurların bizi getirdiği nokta bugünkü fiyatlar. Buna göre plan yapacağız."

"ŞU ANDA FİYAT ARTIRIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR PLAN YOK"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise sektörde 2017 modellere yönelik fiyat ayarlamalarının zaten yapıldığını belirterek, bu aşamadan sonra da talebin kurlardaki gelişim ile ülkedeki diğer ekonomik ve siyasi konjonktürden nasıl etkileneceğine bakılacağını dile getirdi.

Bu yılın özellikle ocak ve şubat aylarında ağırlıklı olarak ÖTV ve kur artışlarının çok yansıtılmadığı 2016 model araçların satıldığını, mart ayında da 2017 modellerin devreye girmeye başladığını anlatan Çağdaş, şöyle devam etti:

"2016 yılının özellikle son çeyreğinde ÖTV nedeniyle fiyatların yükseleceği düşüncesiyle talep öne alınmış ve satışlar artmıştı. Şimdi bunun düzeltme hareketini göreceğiz. Bu da gayet doğal. Sektörün toplam hacminin bu sene 800-850 bin civarında olacağını düşünüyoruz. Geçen yılki 983 binlik pazarı düşündüğümüzde bu yüzde 10-12 civarında bir düşüş anlamına geliyor. Bu kötü bir şey değil. Bu düzeltme hareketi. Bunda temel faktör de 2016 yılında ÖTV beklentisiyle oluşan erken talep."

Çağdaş, "Dolayısıyla bundan sonra ekstra fiyat artışı olur mu? Ben sektörde fiyat ayarlamalarının çok büyük ölçüde yapıldığını ve bittiğini düşünüyorum. Bundan sonra kur salınımına ve stabilitesine bağlı olarak yapılabilir. Ama şu anda fiyat artırımıyla ilgili herhangi bir planımız yok." ifadelerini kullandı.

Berk Çağdaş, şu an itibarıyla pazarda bir "bekle-gör" politikasının hakim olduğunu belirterek, sonuç ne olursa olsun 16 Nisan'daki referandumdan sonra koşullar netleşeceği için sektörde bir miktar canlanma olacağını kaydetti.

Etiketler