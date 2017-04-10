Doların ateşi düşmüyor! Yükseliş devam eder mi?

Dolar fiyatları yeni haftaya 3.72 seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü ve 3.73 seviyesinin üzerini gördü. Haftaya referandum öncesi son haftada piyasada jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın denetimindeki bir hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ise küresel bazda artan jeopolitik riskler piyasalarda hissedilmeye devam ediliyor.

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra Cuma gününü 3.73 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah güne 3.72 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar fiyatları ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek en yüksek 3.7363 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 15.51 itibarıyla 3.7314 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise şu sıralarda 3.94 seviyelerinde işlem görüyor.

Son dönemlerde çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Referandum öncesi son işlem haftasında TL varlıklarında biraz daha temkinli bir seyir olmasını bekleriz. 3,74 üzerini gördükten sonra 3,72 altına doğru geri çekilen USD/TRY kurunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 2,38 seviyesine çıkmasıyla beraber yükseliş hareketinin etkin olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık TL’de gün bazında negatif ayrışma görülmemektedir. Cuma kapanışından bu yana TL, USD karşısında yatay pozisyonda; negatif tarafta öne çıkan para birimleri ise yüzde 1 değer kaybeden ZAR ve yüzde 0,7 gerilemiş olan KRW olarak görünüyor" dedi.

Erkan şöyle devam etti: Dolar endeksi (DXY) yukarı yönlü trendine devam ediyor; majörler bu hareketten ciddi anlamda etkilenmiş durumdalar. Her ne kadar Cuma günü gelen istihdam değişimi verisi beklentilerin oldukça altında kalsa da, işsizlik oranının yüzde 4,5’a gerilemesi ve ücret artışlarının beklentileri karşılamış olması itibariyle doğru bir veri okuması piyasalarda gerçekleşiyor. USD/TRY 3,67 – 3,81 gibi oldukça geniş bir bant aralığı içerisinde hareket eğilimi gösteriyor. Bu harekette 3,74’ün bir ara direnç olarak pivot görevi görmesini bekleyebiliriz. 3,74 üzerinde bir kur hareketi çok kolay bir biçimde 3,80 gösterebilir. Referandum tedirginliği veya referandum öncesi TL short eğiliminin artması böylesine bir harekete neden olabilir. 3,67 – 3,69 bölgesi üzerinde fiyat hareketi kaldıkça ana eğilim yukarı yönlü olmaya devam edecektir.

Kurda ana yönü elbette referandum sonuçlarından sonra oluşacak siyasi ve ekonomik ortam belirleyecektir. İlk hareket ile artçıların birbirinden farklı eğilim göstermesini de bekleyebiliriz; yatırımcının sonuçları nasıl okuyacağına bağlı. O zamana kadar da temkinli bir piyasa eğilimi bekliyorum. Bu hafta ABD tarafında da veri ve konuşmalar var. İlki bu akşam gerçekleşecek olan Fed Başkanı Janet Yellen’in Michigan Üniversitesi’nde yapacağı konuşma. Soru cevap kısmının olacağı konuşmada Yellen’in Fed tutanaklarının çok dışına çıkmasını beklemeyiz. Faiz konusunda ana beklenti “2 veya daha fazla faiz artırımı” şeklinde olabilecekken, asıl merak edilen de bilanço küçültmenin nasıl ve ne zaman olacağı yönünde olacaktır"

ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI TAKİP EDİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanları geçtiğimiz hafta Suriye'de bir hava üssüne ABD tarafından yapılan saldırının ardından ABD'nin Suriye politikasının bundan sonra nereye gideceğine dair farklı sinyaller verirken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu saldırının Kuzey Kore de dahil olmak üzere diğer ülkelere bir uyarı olduğunu söyledi.

Kredi notu siyasi endişelerle düşen Güney Afrika, Suriye rejiminin destekçisi olarak görülen Rusya ve bölgeye yakınlığı nedeniyle Türkiye para birimleri geçen hafta artan jeopolitik riskler nedeniyle dolar karşısında en çok satış baskısı yaşayan para birimleri oldu.

REFERANDUM DEĞİL, YENİ SEÇİM SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Referanduma ilişkin ise yatırımcılar 16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa değişikliğine ilişkin referandumda hangi sonuç çıkarsa çıksın ilk etapta fiyatlamalarını Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine gidip gitmeyeceğine bakarak yapacaklar.

Referandum sonuçlarının ardından TL ve TL cinsi yatırım araçlarının orta vadede nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin en önemli belirleyiciler yapısal reform gündemi ve dış politika olacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08, valörde son işlem yüzde 11.06 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.46 oldu.