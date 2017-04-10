Mısır'da OHAL ilan edildi

Mısır Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık OHAL ilan etti.

Mısır Devlet başkanı Abdülfettah El Sisi, ülkedeki iki Kıpti Hıristiyan kilisesinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından, 3 aylık olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.

Sisi, üç aylık OHAL kararını, Ulusal Savunma Konseyi toplantısı çıkışında Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada açıkladı.

Yapılan açıklamada OHAL kararının alınma sebebinin gerçekleşen iki saldırı olduğu belirtildi.

Mısır'daki ilk saldırı başkent Kahire'nin kuzey bölgesindeki Tanta'da yer alan Aziz George kilisesinde meydana gelmişti. Ülkenin en büyük kentlerinden biri olan Tanta'da meydana gelen patlama nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENDİ

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DAEŞ yanlısı A'mak Haber Ajansı'nda yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan intihar saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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