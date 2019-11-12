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"OPEC+ üretim kesintisi süresini uzatabilir"

12.11.2019 - 16:13
"OPEC+ üretim kesintisi süresini uzatabilir" | Ekonomi Haberleri

Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhy, "OPEC+ üretim kesintisi süresini uzatabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhy, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kesintisi anlaşmasını uzatma konusunda uzlaşabileceklerini ancak kesintilerin boyutunun artmasının beklenmediğini belirtti.

Umman bir OPEC üyesi olmasa da, OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ocak ayından bu yana uyguladıkları günde 1.2 milyon varil üretim kesintisine katıldı.

Devlet petrol şirketi Aramco’nun yüzde 2.0 hissesini halka arz etmeye hazırlanan Suudi Arabistan da, bu süreçte petrol fiyatlarının yükselmesini sağlamak için, OPEC’e "petrol üretim kısıntılarına uyulsun" çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

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The Wall Street Journal’ın haberine göre kısıntılara uyum çağrısı, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması beklenen Aramco’nun halka arz dokümanında petrol fiyatlarının varil başına 65 dolar olarak öngörüldüğü için yapılacak. Petrol fiyatları halen 60 dolar dolayında bulunuyor.

Haberde, Nijerya kendisi de dahil olmak üzere, üretim kısıntısına diğer Afrikalı petrol üreticilerinin de uyumunu sağlamak için çalışacağını Suudi Arabistan’a bildirdi.

Suudi Arabstan’ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım’da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco hisselerinin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.


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