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"Parasal genişleme gerektiği kadar devam edecek"

12.11.2019 - 15:17
"Parasal genişleme gerektiği kadar devam edecek" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Coeure, "Parasal genişleme gerektiği kadar devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, merkez bankası likiditesi talebinin finansal krizden bu yana gözle görülür bir şekilde arttığını belirterek, parasal genişlemenin gerektiği kadar uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

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Coeure, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Yönetim Konseyi, net alımları politika kararlarımızla uyuşan etkilerini sağlamlaştırmak için gerektiği kadar devam ettirmeye ve hedeflediğimiz düzeye yaklaştığımız enflasyon oranına bağlı olan ECB faizlerini yükseltmeden önce sonlandırmaya kararlı."


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