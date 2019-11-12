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Z Kuşağı kripto para birimlerine olumlu bakıyor

12.11.2019 - 16:24 | Son Güncelleme :
Z Kuşağı kripto para birimlerine olumlu bakıyor | Bitcoin Haberleri

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi KPMG’nin son araştırması, ABD’de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83’ünün kripto para birimlerine güvendiğini ortaya koydu.

KMPG araştırmasına katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83’ü kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini söylerken, 65 yaş ve üstündeki katılımcıların yarısından fazlası da kripto paralara ilgi duyduklarını belirtti.

ANAHTAR SADAKAT PROGRAMLARINDA

Araştırmaya katılan ABD’lilerin yüzde 63ü kripto paraların kolay bir ödeme yöntemi olduğunu düşünürken, yüzde 66’sı kripto paraları sıradan bir alışverişte kullanmaktansa, müşterisi oldukları firmaların sadakat programlarında kullanmayı tercih edebileceklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 82si de, kripto paraları mevcut sadakat programlarında kullanmak istediklerini söyledi.

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Sektörler kapsamında katılımcıların yüzde 87si banka ve kredi kartı şirketlerinin, yüzde 86sı restoran ve kahve dükkanlarının, yüzde 81ie elektronik mağazalarının ve yüzde 79u medya ve telekom şirketlerinin sadakat programlarını kullandıklarını belirtti.

BÜYÜK MARKA ŞART DEĞİL

Katılımcıların yüzde 60ı kripto paraları kullanmak için yalnızca büyük markaları tercih etmeyeceklerini, küçük işletmelere de ılımlı yaklaştıklarını söylerken, yüzde 64ü kripto paraları e-ticarette kullanabileceğini vurguladı.

KOLAY KULLANIM ŞART

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, kripto paraların yaygınlaşması için tüketiciye kolay ve çekici bir deneyim imkanı sunmak gerektiğini, bunun için de sadakat programlarının iyi bir fırsat sunduğunu söyledi ve ekledi: "Birçok yatırımcı, ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte geleneksel ticaret yöntemlerine alternatif olacaklar. Sadakat programları sayesinde kripto para kullanımının yaygınlaştırılması daha kolay gerçekleşebilir."

 


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