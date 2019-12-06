‹ Önceki Haber "2.578 TL’nin altına masaya oturmayız" "2.578 TL’nin altına masaya oturmayız" Sonraki Haber › Saudi Aramco'dan rekor gelir! Dünyanın en değerli şirketi oldu Saudi Aramco'dan rekor gelir! Dünyanın en değerli şirketi oldu

OPEC toplantısından karar çıkmadı

06.12.2019 - 08:49 | Son Güncelleme :
OPEC toplantısından karar çıkmadı | Ekonomi Haberleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177'nci Olağan Toplantısı'ndan karar çıkmadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün yerel saatle 17.15'te (TSİ 19.15) 2 saat gecikmeyle başlayan toplantı, yerel saatle 23.05'te (TSİ 01.05) sona erdi. Basına kapalı düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından, OPEC'in ham petrol üretim kesinti süresini uzatması veya üretim kesinti miktarını artırması hakkında herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından yapılması gereken basın toplantısı da iptal edildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir çoğu da toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, OPEC Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "OPEC dışındaki meslektaşlarımızla görüşmeden önce bir anlaşma olduğunu söyleyemeyiz." dedi.
Selman, bir gazetecinin, "Peki OPEC üyeleri içinde bir anlaşma var mı?" sorusuna ise "Tabii ki" yanıtını verdi.

Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı petrol üreticisi ülkenin OPEC'le birlikte düzenleyeceği 7'nci Bakanlar Toplantısı, bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) Viyana'da başlayacak.

Dün Viyana'da OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini söylemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.092 Değişim: 0,40% Hacim : 1.875 Mio.TL Son veri saati : 10:44
Düşük 108.851 06.12.2019 Yüksek 109.251
Açılış: 109.009
5,7538 Değişim: 0,06%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7585
Açılış: 5,7505
6,3905 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3837 06.12.2019 Yüksek 6,3966
Açılış: 6,3908
272,51 Değişim: -0,14%
Düşük 271,80 06.12.2019 Yüksek 273,11
Açılış: 272,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.