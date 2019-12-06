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"2.578 TL’nin altına masaya oturmayız"

06.12.2019 - 08:38
"2.578 TL’nin altına masaya oturmayız" | Ekonomi Haberleri

Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu’nda, “2 bin 578 TL’nin altındaki asgari ücrete biz yokuz” mesajı damgasını vurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret için 3 bin 200 lira diyen var, 10 bin lira diyen var, 6 bin lira diyen var. Bu rakam bizim için 2 bin 578 lira civarında olursa tamam. Ama diğer türlü altında olursa, bize de getirmeyin. O masada da oturmayız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; genel kuruldaki konuşmasında kıdem tazminatıyla ilgili devam eden tartışmaları anımsatan Atalay, “Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdemle ilgili olumsuz bir şey yapmayın. Bu yapıyı bozdurmayız, mevcut durumdan nokta kadar geri gitmeyiz. Ama almayanlarla ilgili bir şey yapılmasına taraf oluruz” açıklamasını yaptı. Kıdemle ilgili bir şey olması durumunda iki saatte 1.3 milyon kişiyi toplayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bir şey olursa, burada durmamızın da anlamı yok. Ceketimizi alır gideriz” ifadelerini kullandı.

Değişen dönemin yeni madenlerinin AVM’ler olduğunu da kaydeden Atalay, “AVM’lerde 500 bin çalışan güneş görmeden çalışıyor. Sabah 6’da güne başlıyor, akşam 10’da bitiriyor. Madenciler kadar onlarla ilgili de çözüm bulmak lazım. Oradaki insanlar meslek hastalığına tutuluyor. Onlar da bizim bir parçamız” dedi.

EYT’YE BİR YERDEN BAŞLAYIN

Emeklilikte yaşa takılanlara da değinen Atalay, dünyanın belli ülkelerinde 4 çalışana bir emekli veya 3 çalışana bir emekli varken, Türkiye’de 1.8 çalışana bir emekli düştüğünü söyledi. EYT konusuna bir yerde başlamak lazım diyen Atalay, şöyle devam etti:

“Bizim birçok sorunumuz var. Kayıtdışı mesela benim ülkemde yüzde 35. Onu kayıt altına almak lazım. Ülke nüfusu 40 milyonken sendikalı sayısı 2.5 milyondu. 83 milyon olduk ve 2 milyona indi. Vergiler bizi çok yoruyor. Ocak ayında 3 bin lira alan bir işçinin yıl sonuna doğru, 300 lira civarında parası azalıyor. Asgari ücretliden vergi almayın. Kayıtdışını kayıt altına alın. Az alandan az, çok alandan çok alın.”


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