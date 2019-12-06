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Saudi Aramco'dan rekor gelir! Dünyanın en değerli şirketi oldu

06.12.2019 - 09:00
Saudi Aramco'dan rekor gelir! Dünyanın en değerli şirketi oldu | Piyasa Haberleri

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından (IPO) yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Böylelikle piyasa değeri 1.7 trilyon dolar olan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi oldu.

Saudi Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin toplam 3 milyar hissesinden oluşan yüzde 1,5'lik kısmının arz edildiği bildirildi. Yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 Suudi riyali (8,53 ABD doları) teklif alındığının kaydedildiği açıklamada, bu sonuçla şirketin 25,59 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, IPO kapsamında kurumsal yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif geldiği bilgisine yer verildi.

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Saudi Aramco'nun IPO'dan elde ettiği 25,59 milyar dolarlık gelir, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York borsasında düzenlenen IPO'sunda elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak bir IPO'dan elde edilen en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.

Şirketin yüzde 1,5'luk kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip olmasıyla Saudi Aramco'nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların biraz üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bu sonuçla ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.


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