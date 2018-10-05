Ödemeler dengesinin fazla vermesi bekleniyor

Ödemeler dengesinin 3 yıl aradan sonra ilk kez fazla vermesi bekleniyor. 2018 sonunda ise 38.5 milyar dolar açık bekleniyor. Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Ekim'de saat 10.00'da açıklayacak.

Ekonomideki yavaşlama ve TL'deki değer kaybının ödemeler dengesinin en büyük kalemlerinden dış ticaret açığını sert daraltmasıyla ağustos ayında üç yıl aradan sonra ilk kez cari fazla verilmesi bekleniyor.

Reuters'ın 10 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, Ağustos ayında 2.5 milyar dolar cari fazla beklenirken, 2018 sonu için cari açık beklentileri ise bir önceki anketteki 47 milyar dolardan 38.5 milyar dolara geriledi.

Cari denge geçen yılın Ağustos ayında 922 milyon dolar, 2017'nin tamamında ise 47.4 milyar dolar açık vermişti. Türkiye ekonomisi en son 2015 yılı Eylül ayında 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti.

Reuters anketine göre, Ağustos ayı için cari fazla tahminleri 1.88 milyar dolar ile 2.8 milyar dolar bandında yer aldı. Yılsonu cari açık tahminleri ise 37-45 milyar dolar bandında bulunuyor.

Ödemeler dengesinin en önemli bölümünü oluşturan dış ticaret açığı Ağustos ayında ithalattaki gerileme öncülüğünde geçen yılın ayına göre yüzde 59 azalışla 2.42 milyar dolar olmuştu.

Ağustos'ta ihracat yüzde 6.5 azalarak 12.38 milyar dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez Ağustos ayında ödemeler dengesinin fazla vereceğine dikkat çeken QNB Finansbank ekonomisti Deniz Çiçek, "İç talepteki daralmaya ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak ithalatta yaşanan azalışla dış ticaret açığında belirgin daralma gözleniyor olması cari fazla vermemizdeki temel neden olarak görülüyor. Bunun yanı sıra turizm verilerindeki toparlanma da cari dengeye pozitif etki ediyor" dedi ve ekledi:

"Bunların neticesinde Ağustos ayında cari dengenin fazlaya geçmesini bekliyoruz. Eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri Eylül'de de cari fazla verileceğini gösteriyor. Tüm bu gelişmelerle Temmuzda 54.56 milyar dolar olan 12 ay birikimli cari açığın Ağustosta 50.9 milyar dolara gerilemesini, daha sonraki aylarda da düşüş trendinin devam ederek cari açığın bu yılı 37 milyar dolarda tamamlamasını bekliyoruz."

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler açığı ekonomideki yavaşlama sürecinde dış ticaret açığındaki azalışın da işaret ettiği üzere Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde düşüşle 1.75 milyar dolar olmuştu.

TCMB verilerine göre yılın ilk 7 ayında cari açık 33.23 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı ise Haziran'daki 57.5 milyar dolardan Temmuz'da 54.56 milyar dolara geriledi. Ekonomistler 12 aylık açık trendinin yıl sonuna kadar düşüş eğiliminde olacağını öngörüyorlar.

Ekonomistler turizm gelirlerindeki artışın da cari açığı olumlu etkilediğini ancak petrol fiyatlarındaki artışın ise negatif etkileri nedeniyle takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Kısa süre önce açıklanan ve ismi Yeni Ekonomi Programı olarak belirlenen OVP'ye göre cari açığın bu yıl GSYH'nın yüzde 4.7'ine denk gelecek şekilde 36 milyar dolar olması bekleniyor.