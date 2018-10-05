Hindistan Merkez Bankası sürpriz yaptı

Para politikası kurulunun altı üyesinin beşi faiz oranlarının sabit tutulması lehine oy kullandı.

Hindistan Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini 6.5'te sabit tuttu ve 'nötr' para politikası yaklaşımını "ölçülü sıkılaştırma" olarak değiştirdi. Reuters anketine katılan ekonomistler repo faizinin yüzde 6.75'e çıkarılmasını bekliyorlardı.

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