‹ Önceki Haber Ödemeler dengesinin fazla vermesi bekleniyor Ödemeler dengesinin fazla vermesi bekleniyor Sonraki Haber › ABD'de kritik veri açıklandı ABD'de kritik veri açıklandı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

05.10.2018 - 15:29
Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Merkez Bankası, "Bankalar üçüncü çeyrekte tüm kredi türleri için standartları sıkılaştırdı, dördüncü çeyrekte ise işletme kredilerinde sıkılaşmanın sürmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Bankaların yılın üçüncü çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı gözlenirken, son çeyrekte ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam etmesi, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalması bekleniyor.

TCMB'nin yayınladığı üçüncü çeyreğe ilişkin değerlendirmeler ve son çeyrek beklentilerini içeren banka kredileri eğilim anketine göre, genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkiledi; işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm oldu.

Üçüncü çeyrekte işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalırken, özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görüldü.

Tüm bireysel kredi türlerinde kredi taleplerindeki azalış bir önceki döneme göre güçlenerek devam ederken, talebi azaltıcı yönde etkileyen en önemli faktör her kredi türünün kendi piyasasına ilişkin beklentiler oldu.

Eğilim anketine göre, son çeyrekte işletmelere verilen kredi talebi beklentilerine bakıldığında; yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın zayıflayarak devam etmesi, diğer kredi türlerine ilişkin taleplerin ise artması bekleniyor.

Tüm bireysel kredi türlerinde beklentiler ise, kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönünde.

Bankaların üçüncü çeyrekte yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma güçlenerek devam ederken, son çeyrekte de bankaların beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği yönünde.


‹ Önceki Haber Ödemeler dengesinin fazla vermesi bekleniyor Ödemeler dengesinin fazla vermesi bekleniyor Sonraki Haber › ABD'de kritik veri açıklandı ABD'de kritik veri açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.695 Değişim: 0,21% Hacim : 5.981 Mio.TL Son veri saati : 16:54
Düşük 93.169 05.10.2018 Yüksek 94.973
Açılış: 94.355
6,1234 Değişim: -0,66%
Düşük 6,1044 05.10.2018 Yüksek 6,2136
Açılış: 6,16385
7,0656 Değişim: -0,70%
Düşük 7,0377 05.10.2018 Yüksek 7,1480
Açılış: 7,1152
237,21 Değişim: -0,26%
Düşük 235,93 05.10.2018 Yüksek 239,53
Açılış: 237,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.