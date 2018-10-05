Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Merkez Bankası, "Bankalar üçüncü çeyrekte tüm kredi türleri için standartları sıkılaştırdı, dördüncü çeyrekte ise işletme kredilerinde sıkılaşmanın sürmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Bankaların yılın üçüncü çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı gözlenirken, son çeyrekte ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam etmesi, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalması bekleniyor.

TCMB'nin yayınladığı üçüncü çeyreğe ilişkin değerlendirmeler ve son çeyrek beklentilerini içeren banka kredileri eğilim anketine göre, genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkiledi; işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm oldu.

Üçüncü çeyrekte işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalırken, özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görüldü.

Tüm bireysel kredi türlerinde kredi taleplerindeki azalış bir önceki döneme göre güçlenerek devam ederken, talebi azaltıcı yönde etkileyen en önemli faktör her kredi türünün kendi piyasasına ilişkin beklentiler oldu.

Eğilim anketine göre, son çeyrekte işletmelere verilen kredi talebi beklentilerine bakıldığında; yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın zayıflayarak devam etmesi, diğer kredi türlerine ilişkin taleplerin ise artması bekleniyor.

Tüm bireysel kredi türlerinde beklentiler ise, kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönünde.

Bankaların üçüncü çeyrekte yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma güçlenerek devam ederken, son çeyrekte de bankaların beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği yönünde.