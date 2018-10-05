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ABD'de kritik veri açıklandı

05.10.2018 - 15:39 | Son Güncelleme :
ABD'de kritik veri açıklandı

ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin artarken, beklenti 185 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 3.7 ile 49 yılın en düşük seviyesine indi. İşsizlik oranında ise beklenti yüzde 3.8 olması yönündeydi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, eylülde 134 bin kişiye istihdam sağladı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 184 bin seviyesindeydi.

Eylülde beklenenden daha az artan istihdamda; sağlık, nakliyat ve hizmet sektörlerindeki işe alımlar önemli rol oynadı. Bu dönemde özellikle Kuzey ve Güney Karolina eyaletleri olmak üzere ülkenin doğu yakasını etkisi altına alan Florence kasırgasının ise bazı sektörleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Diğer taraftan, temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 147 binden 165 bine ve ağustos rakamı 201 binden 270 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan pozitif revizyonlar ve eylül verisi doğrultusunda 190 bine yükseldiği de kaydedildi.

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İŞSİZLİK ORANI 49 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, eylül ayında yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini de gösterdi. Veriye ilişkin beklenti yüzde 3,8 seviyesindeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentileri karşıladı. Eylülde iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 ve haftalık ortalama çalışma saati 34,5 ile önceki ayki seviyelerini korudu.

Analistler, eylülde işsizlik oranının son 49 yılın en düşük seviyesine gerilemesini, "ülke ekonomisinin tam istihdama hızla yaklaşıldığı" şeklinde değerlendiriyor. Florence kasırgasından olumsuz etkilenen istihdam artışında ise gelecek aylarda izlenecek grafik ile revizyonların önem taşıdığı belirtiliyor. 


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