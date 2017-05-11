New York Fed Başkanı Dudley'den 'normalleşme' sinyali

New York Fed Başkanı Dudley, Fed'in bilançosunu "çok dikkatli bir şekilde" normalleştireceğini açıkladı.

New York Fed Başkanı William Dudley, Mumbai'de bir konuşma yaptı. Dudley, izleyenlere ABD'nin para politikasında "dramatik bir değişim" beklememelerini söyledi. Dudley, Fed'in bu yıl içinde veya gelecek yıl yeniden yatırıma yönlendirdiği varlıkları kademeleri olarak azaltacağını belirtti.

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Açıklamalar, Dudley'in daha önceki beyanlarına paralel olurken, Dudley yaptığı konuşmada ticari korumacılığın "çıkmaz yol" olduğunu belirtti.

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