Rusya'dan buğday ithalatı başladı

Zeybekci, Rusya'dan buğday ithalatının Pazartesi günü başladığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Rusya'dan buğday ithalatı Pazartesi günü başladı" dedi. Daha önce Mısır'ın arkasından Rus buğdayının en büyük ikinci ve ayçiçeği yağının da en büyük alıcısı olan Türkiye, Moskova'dan bu ürünlerin alımını yüksek gümrük vergileri uygulayarak askıya almıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmede bu sorunun aşılması için karar alınmıştı.

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