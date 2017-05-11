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Morgan Stanley: Cari açık artabilir

11.05.2017 - 16:47

Morgan Stanley, cari açığın bu yıl geçtiğimiz yıla göre artış kaydedeceğini öngörüyor.

Morgan Stanley, petrol fiyatında artışın yükselttiği enerji faturasına, düşen turizm gelirlerine işaret ederek Türkiye'nin cari işlemler açığının 2017'de 2016'ya göre artmasını beklediğini bildirdi.

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ABD Doları/Türk Lirası paritesinin yıl sonunda 4 olacağını da öngören Morgan Stanley, kurlardaki hareketlere bağlı olarak GSYH'da daralmanın cari işlemler açığı/GSYH oranını yükselteceğini vurguladı.

2017 yılında Türkiye'nin cari işlemler açığını 0,3 miyar dolar artarak 32,9 milyar dolar olacağını tahmin eden Morgan Stanley, cari işlemler açığı/GSYH oranının yüzde 3,8'den 4,3'e yükseleceğini de öngördü.


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