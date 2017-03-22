Net Holding'in 'Merit planı'

Net Holding otel ve casino faaliyetlerini Merit altında toplayacak, BIST Ana Pazar'da işlem görmesi için başvuruda bulunacak.

Net Holding iştirak yapısını sadeleştirmek ve yatırımcı tabanını genişletmek için bir dizi adım atarken, otel ve casino işletmeciliği faaliyetlerini Merit markası altında toplayacağını ve şirketin daha sonra Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi için başvuracağını açıkladı.

KAP'a dün yapılan açıklamada Net Holding'in bağlı ortaklığı Net Turizm'i devralarak birleşme kararı aldığı hatırlatılarak, bunun için uzman kuruluş raporu tamamlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapacağı ifade edildi.

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Şirket otel faaliyetlerini Merit markası altında topladıktan sonra hali hazırda piyasa öncesi işlem platformunda işlem gören Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ'nin Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi için çalışmaya başlayacak.

Açıklamaya göre bu süreçte yatırımcılara şirketin sermaye artırımına katılma veya "gönüllü pay alım teklifi" seçenekleri sunulacak veya ortaklar ayrılma haklarını kullanabilecek.