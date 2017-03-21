Zeybekci: Dolarda pozitif gelişmeler olabilir

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurda henüz denge noktasına gelinmediğini, önümüzdeki süreçte döviz piyasalarında TL lehine daha pozitif gelişmeler olabileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldığı bir televizyon programında ihracat, büyüme, enflasyon ve kurdaki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

##$HABER_1437574$##

*Mart ayında ön tespitlerimize göre ihracat 14.68 milyar dolar olan tarihi rekoru kıracağız, rekor olmasa da yüzde 15-16 civarında artış olacak

*İlk çeyrekte oldukça iyi bir büyüme gerçekleşecek, 2017'de büyümenin hedefin üzerine çıkacağını düşünüyorum

*TL 2015 Mayıs'ta dolar endeksini oluşturan para birimlerine kıyasla oldukça uzakta, bu kapsamda henüz denge noktasına gelmedik, daha pozitif gelişmeler olabilir

*16 Nisan'la beraber dolar/TL çok daha rahatlayarak ilerleyecektir; ancak oluşan dengeyi de çok bozmadan, dış ticareti rahatsız etmemeli

*Enflasyonda istediğimiz noktaya gelemedik ancak yıl sonunda enflasyon rahatlıkla yüzde 8'in altına gelir