Başbakan Yıldırım, "Yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeye devam ediyor" dedi.

Başbakan Binalı Yıldırım Türkiye'ye son bir ayda 2.5 milyar dolar giriş olduğunu söyledi. Yıldırım İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kanaat önderleriyle dün akşam yaptığı toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

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"Borcunuz var, notunuzu düşüreceğiz diyorlar. Ama yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeye devam ediyor. Son 1 ayda 2.5 milyar dolar giriş oldu Türkiye'ye. Dolar hafif kıpırdayınca yaygara kıyamet koparanlar, geriye gidince ses soluk kesiliyor. Sus pus. Ne yaparsa yapsınlar, bizim kaynağımız milletimizdir. Bizim kaynağımız ülkemiz ve öz güvenimizdir."

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