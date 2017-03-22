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Dolar 3.64 seviyesinin üzerini gördü

22.03.2017 - 08:44 | Son Güncelleme : 22.03.2017 - 15:55

Dün 3,59'un altını test eden dolar fiyatları, yeniden yükselişe geçerek ilerleyen saatlerde 3,64 seviyesinin üzerini gördü. Kurda Trump politikalarına ilişkin belirsizlikler endişe yaratıyor.

 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararı ve TCMB'nin adımları ardından TL'de görülen değer kazancı ile dün 3.59'un altını test eden dolar/TL yönünü tekrar yukarı çevirerek 3.64 seviyesinin üzerini gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda endişe yaratıyor.

Dün Şubat sonundan beri ilk kez 3.5890'a kadar gerileyen, saat 17.56'da ise 3.6017/3.6037 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6350 seviyesinden başladı. Dolar kuru en yüksek 3.6437 seviyesini görürken, saat 15.52 itibarıyla 3.6250 seviyesinden işlem gördü.

Güne 3.9269 seviyesinden başlayan Euro/TL ise gün içinde en yüksek 3.9304 seviyesini gördü. Euro kuru şu sıralar 3.9129 seviyesinden işlem görüyor.

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PİYASALARDA 'TRUMP' DÜŞÜŞÜ

Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları hakkında artan şüphelerin etkisiyle ABD borsalarını izleyerek keskin gerilerken, yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak altın ve devlet tahvili gibi güvenli limanlara yöneldi.

Trump'ın seçim vaatlerinden olan vergi indirimlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesiyle yatırımcılar riskten kaçmayı tercih etti.

Bir bankacı, "ABD'de Trump'ın vergi uygulamalarının gecikeceği düşüncesi ile piyasalara satış geldi. TL tarafında da bu gelişmeler izleniyor. Dün Fed'in güvercin faiz artırımı ve bu yıl toplamda üç artırım yapacağı beklentisi ile TCMB'nin adımlarının TL açısından ideal bir ortam oluşturmasıyla değer kazancı gördük. TL de onun da tepkisini görüyoruz. Ama genel olarak dolar hala zayıf TL de diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine benzer bir hareket söz konusu" dedi.

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FONLAMA MALİYETİ BEŞ YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini yüzde 11.30 ile beş yılın yeni zirvesinde tutması da TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.84 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.82 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.63 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.52 oldu.


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