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MTV artışı araç satışlarını nasıl etkiler?

28.09.2017 - 10:13 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 11:17

HSBC, MTV artışının Türkiye'deki araç satışları üzerindeki etkisi sınırlı olacağı açıklamasında bulundu.

HSBC analistlerinin raporunda MTV artışının Türkiye'deki araç satışları üzerindeki etkisinin sınırlı olması gerektiği belirtildi. Aralarında Cenk Orcan'ın da bulunduğu HSBC analistlerinin kaleme aldığı bir raporda, Türkiye'de otomotiv ihracatçılarının, hisse senetlerinin Çarşamba günkü yüzde 40'lık MTV zam haberine verdiği aşırı tepkinin ardından fırsat sunduğu belirtildi.

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Ortalama bir araç sahipliği için vergi artışının yeni araç fiyatının yüzde 1.5'inden yaklaşık yüzde 2'sine yükseldiği belirtilen raporda, “Bu durumun Türkiye'deki araç satışları üzerinde sınırlı etkisi olması gerekir” dendi.

Kurum analistleri, güçlü faaliyet marjları, piyasa payındaki artışın sürmesi ve hisse fiyatının yılbaşından bu yana geride kalması nedeniyle Tofaş ve Ford Otosan'ı tercih ettiğini belirtti.

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