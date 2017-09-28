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MTV zammı için Bakan Ağbal'dan açıklama

28.09.2017 - 10:59 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 11:49

Ağbal, vergi artışlarıyla gelen Orta Vadeli Program'ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, yüzde 40'lık MTV artışının bu yıl otomobil alanlar için uygulanmayacağını açıkladı.

Bakan Ağbal konuşmasında "Bana kızıyorlar ya bu niye geldi? 300 bin liraya araba alanın da vergisi aynı olsun, 50 bine aynı olsun denir mi? Sistem yanlış. ÖTV’de bu düzenlemeyi yaptık, bu sene MTV’de de yaptık.

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"ASLINDA AVANTAJ VAR"

2017 sonuna kadar eski sistem geçerli. Aslında avantaj var. Bu yıl içerisinde araba almak gelecek yıllara dönük ödenecek vergiler bakımından avantaj getiriyor" dedi. Bakan Ağbal'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor. Terörün kökünü kazıyacağız. Kimse terörü canlı tutamaz. Mücadele bakımından son bir yılda olağanüstü başarılar gösterdi ve terör başını kaldıramıyor. Türkiye gerek suriye gerek ırak’ta yoğun şekilde toprakların güvenliğini sağlamak için insiyatifler aldı. Bizim şu an Suriye ve Irak’ta faaliyetler var. Türkiye sorumluluğunun gereğini yapıyor.

Sadece bu değil, Türkiye cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon var. Savunmada olağanüstü projelere başladık. Biz neden bahsediyoruz? Kendi uçağımızı, füzemizi kendimiz yapacağız. Bugün artık ülkeler savunma güvenlik ihtiyacını tek başına insanla yapmıyor. Ve Türkiye burada bir çok başka ülke bakımından dikkatle izlenen projelere dikkat çekmeye başladı.

Şimdi millet sıraya girmiş, bize kaç tane vereceksiniz diyor… Bu ülke Türkiye, tarihsel olarak sahip olduğu bir konum var. 21’nci yüzyıl dünyasında Türkiye sahip olacağı gücü realize edecekse savunma güvenlik alanında yapılmamış yatırımların yapılması ve teknoloji yoğun alanlarda bu projelerin yapılması lazım. Biz bu projeleri bugün yarın başlatmayalım, inanın çok geç kalırız. Cumhurbaşkanımız bu projelerle ilgili talimat verdi. Mühendislerimiz, üniversitelerimiz canla başla çalışıyor.


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