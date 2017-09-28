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'Referandum' Türkiye'den yabancı yatırımcıyı kaçırır mı?

28.09.2017 - 10:08

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referandumun yabancı yatırımcının tercihlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Eylül ayı Meclis Toplantısı'nda, İSO üyelerine sermaye piyasalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referandumun Türkiye'ye fon girişini etkilemeyeceğini ifade eden Karadağ, "Ben finansal piyasalarda tansiyonun çok yükseleceğine ilişkin bir beklenti ve algı yok diye görüyorum. Çünkü bizde para yatıran uluslararası yatırımcıların her yerde gözü kulağı var. Çok iyi analiz ediyorlar. Ülkemize pozitif anlamda fon girişi devam edecek. Çünkü çok dinamik iş adamlarımız, girişimcilerimiz var. İki çeyrek büyümesi yüksek geldi. 3'üncü çeyrek çok daha yüksek gelecek. Çünkü bir önceki seneyle kıyaslıyorlar. Bu yıl bizim Rusya problemimiz yok, Avrupa Birliği (AB) ile ciddi bir sıkıntımız yok, iç ve dış turizm canlı…" şeklinde konuştu.

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Himmet Karadağ, Türkiye'nin uluslararası yatırımcının ilgisini çekecek sermaye piyasası ürünlerini zenginleştirmesi halinde sürdürülebilir yatırımlar alacağını söyledi. Sanayici çevrede sermaye piyasalarına ilişkin mesafeli bir bakış görülebildiğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Borsa sadece halka arzdan, hisse al-sattan ibaret değil. Değişik ürünler var, ihtiyacınız neyse ona yönelik satabiliriz. Gerçekten 'sattık açıldık, bunun ucu bucağı yok kardeşim, mal da gitti ya şurada, çocuklara da miras bırakacaktık…' Öyle düşünmeyin. Hiçbir şeyin sonu yok. Size uygun, 5 senelik mi satmak istiyorsunuz? Onu dizayn ederiz. Gerçekten up-call opsiyonlar tanımlanabilir halka arzda. 2012'den sonra çıkan 6062 sayılı yasa uluslararası normlara paralel hazırlandı. Algıda herhangi bir soru işaret olmasın. Tüm soru işaretlerini kaldırırız. Bu yapılabilirse gerçekten halka açıklık özellikle aile şirketlerinde, ikinci, üçüncü kuşaklardaki anlaşmazlıkların daha rahat çözümüne olanak sağlayacaktır."


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