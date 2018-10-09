Motorine zam yapıldı; pompaya yansımadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 26 kuruş zam yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 9 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 26 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında Mayıs ayında eşel mobil sistemine geçilirken, zamların büyük bölümü özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanıyor.