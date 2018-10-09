‹ Önceki Haber Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Motorine zam yapıldı; pompaya yansımadı Motorine zam yapıldı; pompaya yansımadı

Yeni küresel krizin kaynağı İtalya mı olacak?

09.10.2018 - 12:14 | Son Güncelleme :
Yeni küresel krizin kaynağı İtalya mı olacak?

İtalya'nın gelecek 3 yıla ilişkin açıkladığı bütçe planı sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile ters düşmesi, piyasalarda "yeni kriz kaynağı" söylentilerini beraberinde getirirken, uzmanlar sorunun şu an için bir krizi tetikleyecek boyutta olmadığını belirtiyor.

İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki bütçe krizi Avrupa'nın gündemine oturdu. Açıkladığı 3 yıllık bütçe planı sonrasında İtalya'nın AB ile ters düşmesi, piyasalarda "İtalya AB'deki yeni krizin kaynağı mı olacak?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, İtalya'nın bütçe planının şu an için krizi tetikleyecek kadar korkutucu olmadığını, ancak tepe yönetimindeki dikkatsiz açıklamaların olası bir krize yol açabileceğini söyledi.

İtalya'nın bütçe planının AB krallarını çiğneyebileceğine işaret eden Schmieding, "İtalya, bütçe planı konusunda Avrupa'ya ne kadar karşı çıkarsa, tahvil piyasasındaki gerginlik ve tepki riskleri de kadar fazla olacaktır.

##$HABER_1449617$##

Öte yandan İtalya'nın AB ile çatışması, eurodan çıkma korkularını ve düşük ekonomik güveni de beraberinde getirebilir." diye konuştu.

Schmieding, İtalya'nın bütçe planının yatırımcıların sabrının sınırlarını test ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İtalya ile AB çatışmasından kaynaklanacak hisse senedi piyasalarındaki endişe, İtalya'daki tahvil faizlerini artıracaktır. Bu da İtalya'nın mali durumunu ve bütçe konusundaki pazarlık yapma pozisyonunu zayıflatacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşları da potansiyel not indirimlerinde bu anlaşmazlığı hesaba katabilir. AB, aralık ayında resmi prosedüre başlayabilir ve 2019'un ortalarında İtalya'ya uygulanacak cezalarla sonuçlanabilir. Ben AB liderlerinin ağırdan alacağını ve 2019'un ilk aylarında İtalya'ya mali politikalar konusunda tekrar düşünmesi için başka bir şans vereceğini düşünüyorum. Çünkü AB yetkilileri, Avrupa Parlementosu seçimleri öncesinde çatışma çıkarmamaya çalışacaktır."

"İTALYA'NIN MALİ TEŞVİKİ 2020'DE ZAYIFLAYACAK"

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater da İtalya'nın bütçe planının AB'nin bütçe kurallarına uymadığını belirterek, "Bununla birlikte İtalya'nın mali problemleri piyasaları rahatsız edecek kadar büyük değil. Bu nedenle de ben anlaşma konusunda alan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen ise İtalya'nın mali teşvikinin, 2019'da ülke büyümesine küçük bir katkı sağlamasının ardından, 2020'de azaltılacağını söyledi.

Bütçe planının İtalya ile AB arasında çatışmaya sebep olabileceğini vurgulayan Allen, "İtalyan hükümeti gelecek yıl vergi teşviki de açıklayacak, ancak ben bunun etkisinin fazla olmayacağını düşünüyorum. Ülkede sanayi siparişleri zayıf. Firmaların yatırım fonu kredilerine olan taleplerinde de düşüş var. Bütün bunlar, firmaların büyük yatırım projeleri için girişimde bulunma konusunda ürkek davrandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İTALYA'NIN "TARTIŞMALI" BÜTÇE PLANI

İtalya'nın gelecek yıl için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu.

Buna karşın İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırdı.

Hükümet, ilk sunduğu bütçe planında kamu harcamalarında artışa gidileceğini ve gelecek üç yıl için bütçe açığı hedefinin yüzde 2,4 olacağını açıkladı.

AB kuralları gereği, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor.

Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. İtalya'nın, 2019 bütçe taslağını ise 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerekiyor.

AB YETKİLİLERİNDEN İTALYA'YA TEPKİ

İtalya'nın söz konusu bütçe planına AB yetkililerinden olumsuz tepki ve eleştiriler gelirken, Lüksemburg'daki Euro Grubu Toplantısı'nda da konuya ilişkin endişeler gündeme taşındı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'daki gibi bir krizle İtalya'da uğraşmak istemediğini belirterek, "İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa bu euronun sonu anlamına gelebilir. Çok sert olmalıyız. İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte onayladığımız bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor." değerlendirmelerini yaptı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis da İtalya'yı bütçe açığının yüzde 2,4 olması konusundaki planıyla devam ederse "AB yaptırımlarıyla karşılaşabileceği" konusunda uyardı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Eylül ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Motorine zam yapıldı; pompaya yansımadı Motorine zam yapıldı; pompaya yansımadı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.732 Değişim: 0,67% Hacim : 8.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.537 09.10.2018 Yüksek 97.100
Açılış: 96.451
6,0975 Değişim: -0,21%
Düşük 6,0891 10.10.2018 Yüksek 6,1585
Açılış: 6,1103
7,0128 Değişim: -0,05%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0165
Açılış: 7,016
233,62 Değişim: 0,05%
Düşük 233,23 10.10.2018 Yüksek 233,63
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.