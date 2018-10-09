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"Türk ekonomisini kimse çökertemeyecektir"

09.10.2018 - 13:15
"Türk ekonomisini kimse çökertemeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Macaristan ile savunma sanayisine yönelik adımlar planlıyoruz
  • Yıl sonuna kadar 40 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız
  • 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimiz var
  • Taahhütte Afrika’da ortak projelere girebiliriz
  • Macaristan ile bankalarımız arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor
  • Türkiye manipülatif saldırıların hedefi olmuştur
  • Mültecilere 33 milyar dolar harcadık, Avrupa Birliği verdiği sözü tutmadı
  • Ülkemize yönelik saldırılara karşı tüm kurumlarımızla önlemlerimizi aldık

 


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