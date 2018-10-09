"Türk ekonomisini kimse çökertemeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Macaristan ile savunma sanayisine yönelik adımlar planlıyoruz
- Yıl sonuna kadar 40 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız
- 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimiz var
- Taahhütte Afrika’da ortak projelere girebiliriz
- Macaristan ile bankalarımız arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor
- Türkiye manipülatif saldırıların hedefi olmuştur
- Mültecilere 33 milyar dolar harcadık, Avrupa Birliği verdiği sözü tutmadı
- Ülkemize yönelik saldırılara karşı tüm kurumlarımızla önlemlerimizi aldık
- En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...
- İş yerinde bu 11 cümleyi sakın kullanmayın
- Miami'den Tokyo'ya en iyi sokak yemeği satıcıları! Türkiye'den bir yer listeye girdi
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