Morgan Stanley'in kârı sert düştü | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'in net kârı koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 32 düştü.

Morgan Stanley'in net karı danışmanlık ve varlık yönetimi birimilerinin COVID-19 salgınının ekonomide yarattığı tahribattan etkilenmesiyle birinci çeyrekte yüzde 32 düşüşle 1.59 milyar dolara geriledi.

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Morgan Stanley'in hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.39 dolardan 1.01 dolara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 2.34 milyar dolardı.

Refinitiv IBES verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.14 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı

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