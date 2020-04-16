BlackRock'ın karı yüzde 23 düştü | Ekonomi Haberleri

BlackRock'ın net karı ilk çeyrekte yüzde 23 düştü.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle maliyetler yükselirken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock'ın net karı yatırımcıların Blackrock'ın tanınmış fonlarından paralarını çekip nakit yönetim hizmetlerini tercih ettikleri için, birinci çeyrekte %23 düşüşle 806 milyon dolara geriledi.

Blackrock'un hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 6.61 dolardan 5.15 dolara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 1.05 milyar dolardı.

Blackrock'un varlıkları geçen yılın birinci çeyreğindeki 6.52 trilyon dolardan, 6.47 trilyon dolara geriledi.

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