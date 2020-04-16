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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

16.04.2020 - 16:17
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 10 Nisan haftasında net 182,5 milyon dolarlık hisse senedi, 328,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Nisan haftasında net 182,5 milyon dolarlık hisse senedi, 328,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Nisan itibarıyla 21 milyar 194,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 31,1 milyon dolardan 8 milyar 584,7 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 324 milyon dolardan 320,8 milyon dolara indi.


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