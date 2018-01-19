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Morgan Stanley en büyük rakibini solladı

19.01.2018 - 08:58

Piyasa değeri bugün 100 milyar doların üzerine yükselen Morgan Stanley, en büyük rakiplerinden Goldman Sachs'i bu alanda geride bıraktı.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley, 2017'nin dördüncü çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını duyurdu. Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 9,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 2016'nın son çeyreğinde bankanın geliri 9 milyar dolar olmuştu.

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Açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar yakalayan Morgan Stanley'nin 2017'nin dördüncü çeyreğinde ise net karının 686 milyon dolara gerilediği bildirildi. Öte yandan açıklamada, şirketin yeni vergi reformundan arındırılmış 2017 dördüncü çeyrek net karının 1,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin aralıkta yasalaşan vergi reformu, ABD'deki kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürüyor ve ABD'li firmaların net kar ve gelirlerine uzun dönemde olumlu katkı yapması bekleniyor.

Ancak kurumlar vergisinin indirilmesi Amerikalı şirketlerin ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşürürken firmalar tek bir sefer olmak üzere bu değer kaybını bilançolarında zarar olarak gösterebiliyor.

PİYASA DEĞERİ RAKİBİNİ GEÇTİ

Morgan Stanley'nin 2017 dördüncü çeyrek geliriyle vergi reformundan arındırılmış net karının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 1,2 artışla 55,99 dolara kadar yükseldi.

Böylece piyasa değeri bugün 100 milyar doların üzerine yükselen Morgan Stanley, en büyük rakiplerinden Goldman Sachs'i bu alanda geride bıraktı.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'in piyasa değeri ise bugün itibarıyla yaklaşık 95 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • Morgan Stanley
  • kurumlar vergisi
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