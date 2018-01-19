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Teknoloji devinin kârı 22 çeyrektir ilk kez...

19.01.2018 - 08:50

IBM'in yıldan yıla geliri 22 çeyrek üst üste düşüş kaydettikten sonra ilk kez artış gösterdi.

ABD'li teknoloji devi International Business Machines (IBM), 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin yükseldiğini duyurdu.

IBM'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. IBM'in 2016'nın dördüncü çeyreğinde geliri 21,8 milyar dolar olmuştu. Böylece, firmanın yıldan yıla geliri 22 çeyrek üst üste düşüş kaydettikten sonra ilk kez artış gösterdi.

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Şirketin 2016 dördüncü çeyrek net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 4,8 milyar dolar oldu. IBM'in hisse başına karı ise 2016'nın dördüncü çeyreğinde 5,01 dolar iken geçen senenin aynı döneminde 5,18 dolara yükseldi.

Öte yandan, IBM'in hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasını takip eden sınırlı işlemlerde 161,25 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,6 düşüş kaydetti. 


Etiketler

  • teknoloji devi
  • IBM
  • çeyrek net karı
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